В центре внимания
«Добродомик» очень популярен у стариков // фото в статье: Ольга Кузнецова
От благотворителей до помойки: как россияне охотятся за бесплатной едой
Что мешает разгадать тайну Александра I и старца Федора Кузьмича?
"Мишустинские" против "собянинских": группировки нового Правительства

Новости дня

02 февраля, воскресенье

[16:20]Гильдия сценаристов США впервые отдала главный приз иностранному фильму
[15:51]Ради красивой даты 2 февраля в Москве зарегистрируют 160 браков
[15:29]В ГД заявили, что штрафы за нарушение ПДД не должны превышать 50% от МРОТ
[14:55]Гражданину КНР с коронавирусом в Чите не показали результаты его анализов
[14:23]Инфаркт назвали возможной причиной смерти мужчины на борту самолета во Внуково
[13:58]Двое пожарных обратились к врачам после локализации огня в "Лениздате"
[13:31]Мужчина, пытавшийся поджечь храм в Петербурге, оказался ранее судимым
[13:08]В Новосибирске задержали 27-летнего организатора вечеринки, где погибла девушка
[12:38]Саратовская область стала лидером по абсолютным показателям убыли населения
[11:41]Росгвардеец получил перелом носа после обращения к боксеру сборной России
[11:27]Открытие второй больницы для пациентов с коронавирусом в КНР ожидается 6 февраля
[10:33]Клишас обещал рассмотреть предложение патриарха о включении бога в Конституцию
[10:04]Водители двое суток ожидают проезда из Грузии в РФ из-за лавинной опасности
[09:50]В Новосибирске проверят крыши на уборку снега после ЧП со смертельным исходом

01 февраля, суббота

[16:24]Стивен Кинг удалил аккаунт в Facebook из-за обилия политической рекламы
[16:12]Минприроды готовит иск против фирмы, строящей жилой комплекс в "Лосином острове"
[15:57]Рекорд гигантского "Сникерса" побит батончиком Reese's весом в 2,6 тонны
[15:51]США готовы полностью обеспечить Белоруссию нефтью по ее запросу
[15:37]Медики рассказали о стабильном состоянии заболевшей коронавирусом в Тюмени
[15:10]Турнир Большого шлема выиграла уроженка Москвы, выступающая за США
[14:45]В Карелии с подозрением на коронавирус госпитализирован студент консерватории
[13:56]Игорь Крутой считает Панайотова главным кандидатом на участие в Евровидении–2020
[13:22]В Приморье началась эвакуация граждан РФ из Китая через три пункта пропуска
[12:53]На Украине выясняются причины отключения третьего энергоблока Ровенской АЭС
[12:01]Косачев назвал выход Великобритании из ЕС ударом по "европейской мечте"
[10:45]Отец брошенных в Москве детей угрожает их бабушке, планирующей взять их к себе

31 января, пятница

[18:04]Чиновницу отдела образования осудили условно из-за убийства девочки отчимом
[18:03]Суд на полгода продлил арест 126 счетов по делу об отмывании ФБК 75 млн
[17:53]Рабочий, запечатленный на видео обрушения СКК в Петербурге, погиб
[17:35]В Краснодарском крае 13 игорных залов работали под видом общепитов
[17:34]В Нальчике оштрафовали больницу после избиения уролога родственником пациента
[17:16]Из-за эпидемии коронавируса Россия отправит Китаю партию защитных масок
[17:15]Песков сравнил с "охотой на ведьм" критику керченской чиновницы из-за скандала
[16:46]Борисов заявил о "принципиальном" решении спора с Минском по грязной нефти
[16:40]Голикова объявила о прекращении авиасообщения с Китаем с 1 февраля
[16:16]Facebook и Twitter грозят штрафы до 6 млн за отказ перенести данные россиян в РФ
[16:06]После тройного убийства в красноярский поселок направлены бойцы МВД и Росгвардии
[16:06]Более ста НКО выступили против строительства 15 зданий ПНИ в России
[16:03]Facebook и Instagram изменят поиск для борьбы с дезинформацией о коронавирусе
[16:00]В Забайкалье и Тюменской области нашли двоих носителей коронавируса из КНР

Фото: Global Look Press
Подоходный налог можно оплачивать заранее
 
Девять критериев для выбора мультиварки
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Два рецепта жареного сыра: экспресс и роскошный
Фото: depositphotos
Почему при заказе товаров по почте нужно указывать реальную цену
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Самые громкие "звездные" разводы ушедшего года
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали россияне в Сети на минувшей неделе
Евгения Медведева в шоу «Волшебник страны Оз» // фото: Александр Вильф / РИА «Новости»
Загитова обошла Медведеву и Сотникову по заработкам в новогодних шоу
Сергей Собянин
Мэр с Севера. Пять историй про Сергея Собянина
Лолита Милявская // фото: Global Look Press
Ценники новогодних корпоративов – 2020: рейтинг "Собеседника"

В Новосибирске задержали 27-летнего организатора вечеринки, где погибла девушка

Общество - Происшествия
13:08, 02 февраля 2020

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел экстренное совещание в связи с чрезвычайным происшествием в помещении, принадлежащем местному отделению РАН, передают «Новосибирские новости».

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 февраля обрушилась кровля пристройки хозяйственного корпуса в здании, где проходила молодежная вечеринка. Крыша рухнула из-за тяжести скопившегося на ней снега. В результате ЧП погибла одна девушка и еще четыре человека пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На экстренном заседании городской администрации принято решение потребовать от всех организаций, независимо от форм собственности, провести работы по очистке кровель и снежных навесов.

Выяснилось, что развлекательное мероприятие в помещении проходило без законного разрешения со стороны владельца. «Коммерсантъ» со ссылкой на СКР пишет, что задержан 27-летний организатор вечеринки.

Председатель СКР Александр Бастрыкин в настоящее время направил в Новосибирскую область криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании.

Рубрика: Происшествия

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Происшествия

Двое пожарных обратились к врачам после локализации огня в "Лениздате"

Читать далее >

Нет изображения

Происшествия

В Новосибирске задержали 27-летнего организатора вечеринки, где погибла девушка

Читать далее >

Нет изображения

Происшествия

В Новосибирске проверят крыши на уборку снега после ЧП со смертельным исходом

Читать далее >

Политика
Влад Лисовец заступился за министра культуры в скандальной футболке
Клишас обещал рассмотреть предложение патриарха о включении бога в Конституцию
США готовы полностью обеспечить Белоруссию нефтью по ее запросу
Косачев назвал выход Великобритании из ЕС ударом по "европейской мечте"
Общество
Тайны "Поколения Z"
Ради красивой даты 2 февраля в Москве зарегистрируют 160 браков
Инфаркт назвали возможной причиной смерти мужчины на борту самолета во Внуково
Мужчина, пытавшийся поджечь храм в Петербурге, оказался ранее судимым
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

«Жесткий» еще не означает «талантливый»: если флагманы стендапа из Comedy Club еще могут заставить смеяться широкую публику, то молодняк часто бьет в «молоко»

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Из всех российских министров только у главы Минобразования есть шанс что-то изменить – потому что государство не лезет в просвещение, боится его трогать, ничего не понимает в нем

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Может, просто пришло время развести статусы «наследника» и премьера? Разве детей бывает много? А у Путина в политике — только один, так и не предавший

Культура и ТВ
"Невидимая жизнь Эвридики": драма о женщинах, независимости и силе духа
Гильдия сценаристов США впервые отдала главный приз иностранному фильму
Планы на выходные: экологичная жизнь, Жюль Верн и Гейнсборо
С выставки Сальвадора Дали в Стокгольме украли от 10 до 12 работ художника
Шоу-бизнес
Елена Степаненко впервые высказалась о разводе с Петросяном
Игорь Крутой считает Панайотова главным кандидатом на участие в Евровидении–2020
Звезды на презентации нового сезона сериала "Содержанки": фото
Челябинские фанаты лишились концерта Элджея после жалоб родителей в Минкульт

Здоровье
Сканирования уменьшают риск смерти от рака легких на 25%
Гражданину КНР с коронавирусом в Чите не показали результаты его анализов
Открытие второй больницы для пациентов с коронавирусом в КНР ожидается 6 февраля
В Забайкалье и Тюменской области нашли двоих носителей коронавируса из КНР
Туризм
Как в Шереметьеве встречают рейсы из охваченного коронавирусом Китая
Водители двое суток ожидают проезда из Грузии в РФ из-за лавинной опасности
Российский туризм может потерять 100 млн долларов из-за закрытия границы с КНР
Рост спроса на полеты из Китая в Москву объяснили возвращением россиян в РФ
Авто
Как сдавать экзамены на права по-новому?
В ГД заявили, что штрафы за нарушение ПДД не должны превышать 50% от МРОТ
За отказ остановить авто по требованию полиции предлагают штрафовать на 40 тысяч
Московских водителей попросили не пользоваться личными авто из-за гололедицы
Недвижимость
Когда будет 100 метров на семью?
В СФ предлагают уточнить условия для получения ипотечной субсидии в 450 тысяч
Выданные дальневосточные гектары на Сахалине оказались не бесхозными
Эксперты прогнозируют рост стоимости найма жилья в крупных городах на 5–15%
Свежий номер

Леонид Левин (на фото слева от Медведева) – почетный «киприот»
Трех ушедших из Белого дома "иноагентов" сменили трое новых
Эх, не туда Медведева назначили: надо было не в Совбез, а в Минсельхоз // фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»
Куда "Димон" телят не гонял. Дачу Медведева "рассекретили" пастухи
Михаил Мишустин // фото: Global Look Press
Из Лобни — на лобное место. Первые скандалы нового премьера Мишустина
Патриарх Кирилл
Миллиарды верующих. Как РПЦ собирает себе на земле
Фото: Global Look Press
Кому из звездных виноделов насолит новый закон о российском вине
Владимир Хотиненко // фото: Андрей Струнин
Владимир Хотиненко:
Идея мироустройства пропала – все темы закрыли деньги
Глеб Павловский // фото в статье: PhotoXpress
Глеб Павловский:
Это разрушение Путиным остатков государственности
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене:
Не поеду на Олимпиаду — значит, в декрет
Самариддин в редакции «Собеседника» // фото: Виктория Савицкая
Самариддин Раджабов:
Пару лет отсидеть за свою свободу – это несложно
Валерий Соловей // стоп-кадр / YouTube
Валерий Соловей:
Это был последний спокойный год России


Елена Степаненко
Елена Степаненко впервые высказалась о разводе с Петросяном
Наталья Бочкарева // фото: Global Look Press
Актриса с кокаином: искупила или откупилась?
Павел Залуцкий. Фото из Instagram @pashazalutski
Открытый гей Павел Залуцкий стал лицом нового проекта ТНТ
Слева: кадр со съемок сериала "Ученица Мессинга". Справа: Ольга Мигунова
"У Мессинга не было учеников!" Подруга экстрасенса разоблачает звезду сериала
Вова 2%: рейтинг Соловьева упал до минимума

Фото: Global Look Press
У россиян выяснили, что мешает им плодиться и размножаться
Дмитрий Рогозин // фото: Global Look Press
Космический аудит: воровство на Восточном выявит структура самого "Роскосмоса"
фото: Igor Golovnev / Global Look Press
Названы три главные черты профессионального лжеца
Фото: Валерий Плотников
"Даже Церетели был скромнее": фотограф об истории снимка семьи Ильи Глазунова
В России появились добрые акулы
^