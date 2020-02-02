В Новосибирске задержали 27-летнего организатора вечеринки, где погибла девушка

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел экстренное совещание в связи с чрезвычайным происшествием в помещении, принадлежащем местному отделению РАН, передают «Новосибирские новости».

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 февраля обрушилась кровля пристройки хозяйственного корпуса в здании, где проходила молодежная вечеринка. Крыша рухнула из-за тяжести скопившегося на ней снега. В результате ЧП погибла одна девушка и еще четыре человека пострадали. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На экстренном заседании городской администрации принято решение потребовать от всех организаций, независимо от форм собственности, провести работы по очистке кровель и снежных навесов.

Выяснилось, что развлекательное мероприятие в помещении проходило без законного разрешения со стороны владельца. «Коммерсантъ» со ссылкой на СКР пишет, что задержан 27-летний организатор вечеринки.

Председатель СКР Александр Бастрыкин в настоящее время направил в Новосибирскую область криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании.