В Новосибирске проверят крыши на уборку снега после ЧП со смертельным исходом

В ночь на 2 февраля в Новосибирске при обрушении кровли кафе погибла одна девушка и еще четыре человека пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Два человека, по сообщению областного Минздрава, были прооперированы в региональной больнице. У них диагностированы переломы таза и голени. Другие пострадавшие после осмотра были отправлены домой, пишет «РИА Новости».

Всего из под завалов вызволили пятерых посетителей заведения. Уточняется, что в момент крушения в здании находилось около двухсот человек, которые были эвакуированы. Для ликвидации последствий ЧП привлечены 80 спасателей.

Крушение произошло на территории раздевалки, представляющей собой пристройку из сэндвичпанелей к основному зданию. Отдел ГО и ЧС Советского района уточняет, что постройка обрушилась под тяжестью снега.

Следственный комитет в Новосибирске возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также свою проверку обстоятельств произошедшего организовала прокуратура, пишет NGS.ru.

После инцидента власти готовят документы о проведении дополнительной проверки качества уборки снега с крыш.