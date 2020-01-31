Обрушение кровли СКК "Петербургский" во время демонтажа: видео

Видео дня — кадры из Санкт-Петербурга, где при работах по демонтажу спортивно-концертного комплекса обрушилась крыша.

Портал «Фонтанка» ведет видеотрансляцию работ в прямом эфире на своем канале в Youtube, съемки ведутся с воздуха.

На одном из фрагментов запечатлен момент обрушения крыши, и эти кадры напоминают фильм-катастрофу. Хорошо виден один из рабочих, который в момент обрушения пытается спастись в строительной люльке. Однако съемки не позволяют убедиться в том, что он в безопасности. «Фонтанка» сообщает в Telegram, что один из рабочих не выходит на связь.

Состояние кровли спортивно-концертного комплекса «Петербургский» стало одной из главных причин, по которой здание решили демонтировать. Несмотря на то, что конструкция кровли была включена научно-техническим обществом Франции в список величайших инженерных достижений XX века, к настоящему времени она, по оценкам экспертов, фактически утратила несущую способность и требовала полной замены.

Представители общественности Петербурга выступали против сноса, Союз архитекторов и городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры добивались присвоения СКК статуса памятника. Однако суд отказал им в этом требовании осенью минувшего года, так как со времени постройки здания еще не прошли положенные по закону сорок лет.