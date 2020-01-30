В Италии шесть тысяч человек заблокированы на борту лайнера из-за коронавируса

Круизный лайнер, на борту которого находятся около шести тысяч пассажиров, временно заблокирован в 100 км от Рима.

Как сообщает канал Rai News, судно Costa Crociere заблокировали в порту Чивитавеккьи после того, как у двоих туристов из Гонконга обнаружили симптомы инфекции.

У обоих заболевших, мужа и жены, наблюдается повышение температуры и проблемы с дыханием. Они помещены в санитарный изолятор.

Лайнер совершал круиз по Средиземному морю. Уточняется, что супруги поднялись на борт судна несколько дней назад в Савоне. До этого 25 января они прибыли в миланский аэропорт Мальпенса.

В Чивитавеккью направлена группа медиков для проведения теста на наличие у пары коронавируса нового типа. Остальным пассажирам пока не разрешается сойти на берег. Отмечается, что на борту корабля находится 751 гражданин КНР.

Между тем сообщает, что российские компании ограничивают авиа- и железнодорожное сообщение с Китаем, где продолжается эпидемия 2019-nCoV, передает ТАСС.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 711 случаев заболевания пневмонией нового типа.