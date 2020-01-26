Восемь человек госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП в Пермском крае

При аварии с участием трех автомобилей на трассе М-7 «Волга» в Пермском крае пострадали 15 человек, в том числе ребенок.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство территориальной безопасности региона. Погибших в результате инцидента нет.

ДТП произошло примерно в 9:00 на 414-м километре автотрассы. Одним из участников аварии оказался рейсовый автобус, ехавший по маршруту Пермь – Очер.

В пресс-службе Министерства здравоохранения региона рассказали, что семь человек, среди которых один ребенок, находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние восьмерых госпитализированных оценивается как тяжелое.

Уточняется, что все пострадавшие доставлены в медучреждения ближайших к месту ДТП населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, движение по трассе затруднено, на месте аварии работают сотрудники ГАИ. Участок рекомендуется объезжать через города Очер, Верещагино и село Карагай.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автобуса, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя другими машинами.