Жертвы стрельбы в Германии могли приходиться стрелявшему родственниками

Пресс-служба полиции федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии не стала квалифицировать стрельбу, в которой погибли шесть человек, как теракт, передает «Интерфакс».

Согласно предварительной информации, подозреваемый являлся родственником своих жертв. Бытовой мотив убийства является основным на текущем этапе расследования.

Стрелок задержан. Пока не установлено точное число раненых в результате нападения.

В посольстве РФ в Германии уже подтвердили, что россиян нет ни среди погибших, ни среди пострадавших.