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С водителем фуры, перекрывшим дорогу из-за долгов по зарплате, общается полиция

Общество - Происшествия
11:59, 24 января 2020

Центр организации дорожного движения в Москве сообщил, что движение на улице Бауманской восстановлено. 

Ранее дорогу на полчаса перекрыл мужчина с помощью фуры. Телеканал «Дождь» со ссылкой на соцсети сообщал, что гражданин таким образом требовал выплатить ему долги по зарплате. Он утверждает, что дома у него семеро детей, которых не на что содержать.

Телеграм-канал Mash сообщает, что на место прибыли полицейские и мирно договорились с мужчиной о том, чтобы он убрал фуру на обочину дороги. Сейчас правоохранители проводят с ним беседу.

Рубрика: Происшествия

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