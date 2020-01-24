С водителем фуры, перекрывшим дорогу из-за долгов по зарплате, общается полиция

Центр организации дорожного движения в Москве сообщил, что движение на улице Бауманской восстановлено.

Ранее дорогу на полчаса перекрыл мужчина с помощью фуры. Телеканал «Дождь» со ссылкой на соцсети сообщал, что гражданин таким образом требовал выплатить ему долги по зарплате. Он утверждает, что дома у него семеро детей, которых не на что содержать.

Телеграм-канал Mash сообщает, что на место прибыли полицейские и мирно договорились с мужчиной о том, чтобы он убрал фуру на обочину дороги. Сейчас правоохранители проводят с ним беседу.