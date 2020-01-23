В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД помогли поймать сбежавшего из цирка слона

В СМИ и Telegram-каналах появилось видео, на котором слон гуляет по улице и валяется в снегу возле цирка Екатеринбурга.

Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова рассказала, что артисты собирались на гастроли в Петербург, когда слон внезапно увидел снег и решил прогуляться. «Десять минут погулял, вернулся, зашел в фуру, и она поехала в Санкт-Петербург. Все в порядке», – передает слова Бортниковой «Интерфакс».

На видео запечатлено, как работники цирка пытаются остановить слона, однако животное благополучно уворачивается от дрессировщиков.

На странице цирка «ВRонтакте» поясняется, что индийские слонихи, 45-летняя Карла и 50-летняя Рании, при погрузке «невероятно обрадовались снегу, обратили внимание на деревья, увидели проходящих пешеходов и приняли их за зрителей». Одна слониха осталась на месте, а вторая направилась к горке снега.

«Слоны, конечно же, не реквизит – у них свой характер, свои манеры, эмоции и они, безусловно, очень умны. Они захотели получить эмоций перед длительным переездом – они их получили, и, конечно же, неожиданно доставили много радости жителям Екатеринбурга!» – говорится в сообщении.

Отмечается, что загнать слона обратно помогли сотрудники Госавтоинспекции, которые перекрывали движение у цирка.