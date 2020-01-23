Неизвестные расстреляли двоих постояльцев гостиницы на юго-западе Москвы

В гостинице «Академическая» в столичном районе Зюзино произошла стрельба, предположительно, из травматического оружия.

Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел поздним вечером 22 января в гостинице на Керченской улице. По данным полиции, неизвестные ворвались в здание, устроили конфликт с двумя гражданами и несколько раз выстрелили.

В результате огнестрельные ранения груди и брюшной полости получили мужчины 1969 и 1988 годов рождения. На месте происшествия был задержан 24-летний подозреваемый, которого доставили в отдел полиции для разбирательства.

На полу в самой гостинице сотрудники правоохранительных органов нашли резиновую пулю. Сейчас в МВД проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.