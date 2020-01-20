Водитель и пассажир легковушки погибли при столкновении с поездом под Москвой

Два человека погибли в результате ДТП с автомобилем Kia и пассажирским электропоездом на железной дороге Москва — Рязань.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел около 04:45 в понедельник, 20 января, на пересечении 67 километра железной дороги Москва — Рязань и 10 километра автодороги ММК — Чечевилово. Отмечается, что автомобиль Kia по неизвестной причине на переезде выехал на ж/д пути, в результате чего совершил столкновение с пассажирским электропоездом.

По предварительной информации, жертвами ДТП стали водитель и пассажир легковушки. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

МЖД при этом сообщает, что аварии стала причиной задержек поездов на Казанском направлении.

«Московская железная дорога прилагает максимальные усилия, чтобы сократить опоздание задержанных поездов на Казанском направлении после ДТП на переезде Фаустово — Бронницы», — говорится в сообщении.