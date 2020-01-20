В Кизляре в связи с массовым заражением временно закроют две школы

В дагестанском Кизляре с кишечной инфекцией, вызванной отравлением питьевой водой, госпитализированы уже 193 человека, из которых 103 ребенка.

«По данным, озвученным 20 января на очередном заседании штаба под председательством мэра Кизляра Александра Шувалова главным врачом Кизлярской центральной больницы Станиславом Обловым, с 6 по 20 января госпитализированы 193 человека, из них 103 — дети, еще четыре человека находятся в больницах Тарумовского района», — передает ТАСС заявление пресс-службы администрации города.

Сообщается о закрытии в связи с «противоэпидемическими мероприятиями» на период с 21 по 23 января двух местных школ: школы №7 и гимназии №6. «Из-за приостановления учебного процесса школы города не будут посещать 2383 учащихся», — пояснили в ведомстве.

21 января объявлено признано санитарным днем: «Следует проследить, чтобы противоэпидемиологическими мероприятиями были охвачены и коммерческие объекты, городские рынки, улицы, скверы и парки города как места массового пребывания людей. По решению заседания штаба вторник 21 января объявляем общегородским санитарным днем», — заявил мэр Кизляра Александр Шувалов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что вероятной причиной заражения воды стало самовольное подключение к дренажной сети города жителей городского микрорайона Черемушки.