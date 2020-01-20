Пермский губернатор прибыл на место гибели четырех человек в местном отеле

Четыре постояльца пермского мини-отеля погибли в результате прорыва трубы с горячей водой.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора Пермского края, инцидент произошел в отеле «Карамель» в доме 21 по улице Советской Армии: в жилом доме произошел прорыв трубопровода с горячей водой.

Кипяток хлынул в цокольный этаж, где располагался мини-отель на девять номеров, в результате чего погибли четыре человека. Еще трое получили ожоги и были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время на месте происшествия дежурят экстренные службы и бригады скорой помощи.

Кроме того, к отелю, где произошла трагедия, прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников.