Число погибших и пострадавших из-за прорыва трубы в Перми выросло до 11 человек

В Перми удвоилось число пострадавших в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле.

Напомним, что речь идет об инциденте, произошедшем в пермском мини-отеле «Карамель», где из-за прорыва трубы погибли четверо постояльцев. К настоящему моменту стало известно, что число жертв ЧП увеличилось до пяти. Кроме того, вдвое выросло и количество пострадавших, достигнув шести человек.

«Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два пациента — в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей», — цитирует агентство «Интерфакс» сообщение краевого Минздрава.

Уточняется, что среди тех, кого будут лечить амбулаторно, двое спасателей.

Из объявления, сделанного краевым СКР после трагедии, следует, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Следователи уже начали опрашивать потерпевших. Место происшествия они начнут осматривать, когда будут ликвидированы последствия аварии.

Кроме того, к проверке инцидента подключилась и краевая прокуратура.