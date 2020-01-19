Мужчина со страйкбольным автоматом преследовал челябинца на улице

В Челябинске 15 января был задержан мужчина со страйкбольным автоматом, сообщает портал 74.ru со ссылкой на городское управление МВД.

Очевидцы сообщают, что задержанный преследовал молодого человека, передвигаясь по дорожному полотну проезжей части, пока тот от него убегал.

Свидетели предоставили журналистам видеозапись, на которой видно, как пострадавший спотыкается на дороге, по которой движутся автомобили. «За кадром остался момент, когда убегавший от бессилия упал в снег на разделительной полосе, к нему подбежал второй и стал бить, вытаскивать на проезжую часть. Буквально через 10 секунд приехала полиция», — рассказали они.

Сейчас полиция проводит проверку по данному инциденту и устанавливает все обстоятельства произошедшего.