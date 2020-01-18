В Сомали шесть человек пострадали при подрыве автомобиля террористом-смертником

Смертник, предположительно принадлежавший к исламистской организации «Аш-Шабаб», подорвался в машине недалеко от Могадишо.

Как пишет Reuters со ссылкой на местную полицию, теракт произошел в городе Афгойе, который находится в 25 километрах к северо-западу от столицы Сомали.

Представитель полиции рассказал, что смертник направил машину на объект, где обедали турецкие специалисты и сомалийские правоохранители.

В результате атаки были ранены шесть человек, среди которых трое турецких инженеров, а также их переводчик. Остальными пострадавшими оказались сотрудники правоохранительных органов.

По словам местных жителей, теракт совершили боевики «Аш-Шабаб». Накануне, 17 января, члены группировки напали на военную базу в пригороде Афгойе, однако были отбиты армейскими частями.

Напомним, 28 декабря в Сомали при произошел взрыв на контрольно-пропускном пункте полиции. Тогда погибли более 90 человек, в том числе двое граждан Турции. Ответственность за теракт взяла на себя «Аш-Шабаб».

Прим. Sobesednik.ru: «Аш-Шабаб» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда.