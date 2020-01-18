Возгорание двигателя самолета в Новосибирске произошло из-за скопления топлива

Новосибирская прокуратура начала проверку после возгорания двигателя самолета S7 Airlines в аэропорту Толмачево.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 января. Самолет А-321neo, принадлежащий авиакомпании S7 Airlines, готовился лететь по маршруту Новосибирск – Камрань (Вьетнам).

По даным прокуратуры, примерно в 01:00 по местному времени (21.00 17 января по московскому) у авиалайнера при запуске загорелся двигатель.

«В этой связи командиром воздушного судна запуск был прерван, применена система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано», – говорится в сообщении. Укаывается, что на борту находилось более 200 пассажиров, которым в период ожидания резервного судна предоставлены гостиница и питание.

«Новосибирской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей», – сообщается в пресс-релизе.

По данным ТАСС, резервный борт с пассажирами благополучно вылетел в 12:30 по местному времени (08:30 по московскому).

Следственный комитет также начал проверку по факту ЧП. Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, возгорание в двигателе произошло из-за скопления топлива в выхлопной системе, после чего сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Отмечается, что сам авиалайнер не поврежден.