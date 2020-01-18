На Алтае ликвидировали аварию, оставившую без тепла 29 домов, школу и детсад

В Барнауле удалось ликвидировать аварию, из-за которой без тепла остались жители около 30 домов Ленинского района.

Ранее на сайте мэрии города сообщалось, что из-за ЧП на тепловых сетях АО «Барнаульская теплосетевая компания» был введен режим повышенной готовности. Под ограничение теплоснабжения попали 29 многоквартирных домов, детский сад на улице Гущина, а также школа на улице Юрина.

Сейчас повреждение устранено, теплосеть заполнена и поставлена на циркуляцию. «Тепло начинает поступать в дома и социальные объекты. Режим повышенной готовности отменен», – говорится в сообщении городской администрации.

В данный момент температура воздуха в Барнауле составляет –6 градусов, идет снег. В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильной метели, указывается на сайте Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.