Ребенок пострадал при наезде машины на пешеходов в Южном Бутове

В Москве при наезде автомобиля на пешеходов на нерегулируемом переходе два человека получили травмы, в том числе ребенок.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Госавтоинспекции, инцидент произошел в 14:20 на Южнобутовской улице. Сообщается, что автомобиль наехал на взрослого и ребенка, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате наезда оба пешехода получили травмы и были госпитализированы.

Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.