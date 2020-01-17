На севере "зеленой" ветки метро нет движения из-за падения человека на рельсы

Пассажир упал под поезд на станции «Войковская» Замоскворецкой линии столичной подземки. Об этом со ссылкой на информированный источник пишет агентство «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент произошел на севере «зеленой» ветки около 16:30 в пятницу, 17 января.

Подробности ЧП не раскрываются, о том, остался ли упавший на рельсы человек в живых, также не сообщается.

По словам собеседника агентства, для извлечения пассажира напряжение с контактного рельса было снято. В связи с этим прервалось движение поездов по Замоскворецкой линии московского метро от «Сокола» до станции «Ховрино».