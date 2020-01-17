Девушка внука Михалкова назвала свое падение из окна уроком на всю жизнь

Модель Ксения Пунтус, получившая тяжелые травмы при падении из окна дома в центре Москвы, объяснила произошедшее.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Instagram 21-летней модели, Пунтус назвала инцидент случайностью. Девушка опровергла информацию о том, что происшествие имеет какую-либо криминальную подоплеку.

«Спешу вас огорчить, писатели, фантасты, что запрещенных веществ и непонятных таблеток в этой истории задействовано не было (научно доказано, врачебно подтверждено и т. д., и т. п.), ибо к первому я имею крайне негативное отношение, а спорт и вкусную еду предпочитаю второму», – написала она.

Девушка подчеркнула, что «речи быть не может» о каких-либо противоправных действиях в ее адрес. По словам модели, произошедшее с ней – «нелепая случайность, которая послужит огромнейшим уроком на всю оставшуюся жизнь».

11 января Ксению Пунтус обнаружили с переломами ног и ребер под окнами столичной квартиры внука режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова, с которым девушку связывают романтические отношения. Московская полиция начала доследственную проверку.