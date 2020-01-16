Прокуратура проверяет обстоятельства экстренной посадки SSJ-100 в Домодедово

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу в Домодедово.

Как передает «Интерфакс», экстренная посадка пассажирского самолета в столичном аэропорту прошла в четверг, 16 января, в 14:17. Никто из находившихся на борту SSJ-100 не пострадал.

Информацию о приземлении лайнера на недействующую ВПП агентству подтвердили в пресс-службах Домодедово, МЧС и транспортной прокуратуры. Уточняется, что посадка прошла штатно и без каких-либо повреждений для SSJ-100. В настоящее время обстоятельства происшествия проверяют сотрудники транспортной прокуратуры.

При этом собеседник «Новой газеты» из пресс-службы авиагавани подчеркнул, что понятие «экстренной посадки» в данном случае не подразумевает того, что самолет неожиданно запросил ее для себя в Домодедово. Он и должен был там приземлиться, но на другую полосу.

В свою очередь, Росавиация назвала данный инцидент серьезным и объявила о начале собственного расследования.