Пристав погиб в результате стрельбы из ружья в мировом суде Новокузнецка

СКР возбудил уголовное дело о покушении на жизнь двух человек после стрельбы в здании мирового суда Новокузнецка.

По версии следствия, утром в четверг, 16 января, 45-летний мужчина с ружьем пришел в мировой суд Новокузнецка. На входе его остановил судебный пристав, после чего злоумышленник выстрелил ему в область живота. Далее мужчина прошел в здание и выстрелил в 43-летнюю женщину, которая находилась в суде как свидетель.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии при содействии приставов сумели задержать стрелявшего. Пострадавшие были госпитализированы, однако раненый мужчина, у которого начался травматический шок, скончался в машине скорой помощи. В областной пресс-службе медицины катастроф «Интерфаксу» рассказали, что вторая пострадавшая находится на операции.

«Сейчас женщину оперируют, каких-то прогнозов пока нет. Операция предположительно продлится не менее трех часов. Врачи делают все возможное», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, стрелявший в суде был потерпевшим по делу, которое там рассматривалось. Мотивы его поступка устанавливаются.

В настоящее время по факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное о покушении на убийство двух человек. Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в город следователей центрального аппарата ведомства, поручив им предъявить задержанному обвинение.