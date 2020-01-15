Транспортная прокуратура начала проверку после аварии с вертолетом в Подмосковье

Частный вертолет Robinson совершил аварийную посадку в поселке Новосинько в Московской области, сообщает РЕН ТВ. На борту судна находился 57-летний чемпион мира Международной авиационной федерации по вертолетному спорту Вадим Сазонов.

Авария произошла днем, примерно в 14:30. На опубликованных в СМИ кадрах видно, что вертолет при посадке опрокинулся. Предполагается, что причиной аварии могла стать неисправность двигателя.

Информацию о произошедшем крушении судна РИАМО подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области. Там же уточнили, что пострадавших в результате происшествия нет, но «Комсомольская правда» пишет, что пилот госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника и в больницу его доставил проезжавший мимо мужчина.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже начала свою проверку по факту аварии, передает «Росбалт». На месте аварии ведутся эвакуационные работы.