Ребенок получил травмы после наезда внедорожника Range Rover в столичном ЗАО

Водитель автомобиля Range Rover совершил наезд на ребенка на набережной Тараса Шевченко в столичном районе Дорогомилово.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы, инцидент произошел днем в среду, 15 января, по адресу набережная Тараса Шевченко, д. 1.

Отмечается, что в результате наезда внедорожника ребенок получил травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства произошедшего.