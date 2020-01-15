МЧС работает на месте взрыва газа в доме в Уфе, где пострадали трое жильцов

Три человека пострадали в результате хлопка бытового газа без последующего возгорания в двухэтажном жилом доме в Уфе.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел 15 января в доме по Пекинской улице. В результате взрыва в двухэтажном здании обрушился потолок, однако 28 жильцов дома смогли самостоятельно эвакуироваться.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводится разборка конструкций после обрушения. Сообщается, что травмы в ходе происшествия получили трое жильцов.

Информированный источник агентства среди возможных причин хлопка газа называет человеческий фактор и нарушение техники безопасности.

«Здание ветхое, предстоит установить, своевременно ли производилось обслуживание и ремонт газового оборудования, а также в каком состоянии были газовые сети в здании», — рассказал собеседник «Интерфаксу».