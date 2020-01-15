Из-за финансовой пирамиды мужчина в ТЦ "Москва-Сити" взял в заложники девушку

В Москве задержали злоумышленника, который в ТЦ «Москва-Сити» взял в заложники девушку и угрожал ей ножом.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел в среду, 15 января, в торговом комплексе на Пресненской набережной в ЦАО столицы. По словам собеседника агентства в пресс-службе городского главка полиции, неизвестный мужчина, угрожая похожим на нож предметом, силой удерживал девушку.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов сумели оперативно освободить заложницу и задержать злоумышленника.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Мужчина в настоящее время доставлен в ОМВД. По предварительной информации, с помощью нападения и угроз он пытался вернуть себе деньги, потерянные им из-за участия в финансовой пирамиде.