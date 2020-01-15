Бывшего оператора ВГТРК, разоблачавшего цензуру на телевидении, избили в Москве

Проработавшего 10 лет на ВГТРК телеоператора Леонида Кривенкова, который стал разоблачать политическую цензуру на ТВ и коррупцию в компании, избили двое неизвестных с собакой, сообщает «Радио Свобода».

По слова Кривенкова, инцидент произошел на улице Маршала Чуйкова у выхода из Кузьминского парка. Как утверждает оператор, него напали сзади, повалили и начали избивать ногами с криками «гнида пиндосовская, мы научим тебя Родину любить», «пятая колонна, мы вас будем убивать». Убегая от появившихся прохожих, один из хулиганов прокричал: «Это тебе последнее предупреждение».

Врачи в травмпункте на следующий день диагностировали у Кривенкова сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа. «Видимо, многих раздражает то, что я рассказываю правду о методах работы российских СМИ, и кто-то дал отмашку "пора разобраться с Кривенковым"», — рассуждает мужчина.

Издание отмечает, что 61-летний Кривенков десять лет проработал в студии прямого эфира ВГТРК, в том числе занимался политическими программами. Позднее в своих интервью российским и иностранным журналистам он рассказал о фальсификациях и цензуре на российском ТВ.