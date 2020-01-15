75 жителей Кизляра госпитализированы с отравлением из-за самодельной канализации

В Кизляре Республики Дагестан 75 человек оказались в больнице из-за отравления питьевой водой, сообщили ТАСС в региональном отделении Минздрава.

По данным собеседника агентства, на настоящий момент в Кизлярской центральной городской больнице находятся 72 человек, 39 из которых дети. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, уточняет «Интерфакс». Ещё трое — два взрослых человека и один ребенок — были выписаны под расписку.

По официальным данным министерства, не менее чем у 69 человек диагностирована «острая кишечная инфекция».

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан по факту отравления жителей города Кизляра питьевой водой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщал накануне «Интерфакс» со ссылкой на информацию администрации города, загрязнение питьевой воды произошло по вине жителей городского микрорайона Черемушки, которые без согласования соединили собственные канализационные трубы с городской дренажной сетью. «В результате они повредили подходящую ниже водопроводную трубу. Девять человек были госпитализированы, но позже было установлено, что у шестерых — ротавирусная инфекция, а не отравление», — заявил собеседник агентства.

В администрации также сообщали, что на настоящий момент «прокладывается новая линия протяженностью 250 метров», а жителям питьевую воду привозят на «дворовые территории». Бригады медиков и студенты медвузов проводят обходы.