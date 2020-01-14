Зеленый снег в Челябинске Минэкологии объяснило пылью с гранитного карьера

В Минэкологии Челябинской области заявили, что зеленый снег, обнаруженный жителями на въезде в Челябинск, не представляет опасности для людей, передает Znak.com.

Руководитель управления экологического просвещения ведомства Виталий Безруков пояснил, что согласно проведенной специалистами министерства проверке снег приобрел зеленый цвет из-за «пыли гранитного карьера, расположенного рядом, на котором ведется добыча полезных ископаемых». «Это частицы природных материалов и горных пород. Но, несмотря на это, распространение пыли не должно выходить за санитарную зону предприятия», — отметил он.

Также сообщается, что министерство намерено использовать для дальнейших замеров загрязненности воздуха передвижные лаборатории, в то время как на добывающем предприятии будет проведена проверка, а по её итогам оно может быть привлечено к ответственности.

Ранеев середине ноября Sobesednik.ru сообщал о похожем случае в городе Сегежа в Карелии, где жители пожаловались на выпадение желтого снега, сопровождавшегося массовой гибелью птиц. Тогда местные власти заявили, что отклонений в пробах воздуха не выявлено, и лишь в середине декабря в Балтийско-Арктическом управлении Росприроднадзора сообщили о превышении концентрации ряда веществ, выявленном в ходе повторной проверки.