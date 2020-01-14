Задержаны жители Забайкалья, перебрасывавшие в колонию наркотики с помощью пушки

Трое жителей города Краснокаменска Забайкальского края подозреваются в переброске заключенным наркотических веществ.

Как передает пресс-служба МВД, в данный момент предполагаемые злоумышленники находятся под стражей.

Сообщается, что ранее сотрудники УФСИН по Забайкальскому краю обнаружили на прилегающей к колонии территории три свертка с наркотиками. «Запрещенные вещества не дошли до адресатов, поскольку были изъяты работниками уголовно-исполнительной системы», – отмечается в сообщении ведомства.

В ходе расследования полицейские остановили на дороге автомобиль, в котором находился один из предполагаемых злоумышленников, перевозивший около 500 граммов марихуаны. В это же время по своим адресам проживания были задержаны двое других подозреваемых.

При обысках правоохранители изъяли самодельную пневматическую пушку, с помощью которой наркотики перебрасывались на территорию колонии.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Тульской области трое участников преступной схемы, которые пытались передать заключенным наркотики в ошейнике кота, получили до 17 лет колонии.