В Ульяновской области произошло ДТП с музыкантами группы "Animal Джаz"

Вокалист и клавишник группы «Animal Джаz» Александр Красовицкий и Александр Заранский попали в аварию на пути в Самару.

Как пишет издание 73online.ru со ссылкой Instagram Красовицкого, авария произошла накануне, 13 января. Артисты направлялись в Самару с концертом в рамках проекта Zero People.

Уточняется, что ДТП случилось рядом с поселком Сурское Ульяновской области. В результате инцидента никто не пострадал.

«Если ты забыл, что надо жить каждый день как последний, тебе напомнят», – написал Красовицкий. Он добавил, что концертный тур продолжается, несмотря на то, что с машиной пришлось распрощаться.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ульяновской области сообщает, что авария произошла на 113-м километре автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск. В ведомстве рассказали, что водитель Nissan Note, по предварительным данным, «не выбрал безопасную скорость движения» и врезался в дорожное ограждение.

«Animal Джаz» – петербургская рок-группа, основанная в 2000 году. На счету коллектива десять альбомов и пять акустических пластинок.