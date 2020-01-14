Семью, где грудничка выбросили в туалет поезда, поставят на профучет

В больницу Крымска доставлен грудной ребенок, которого мать выбросила в сторону туалета в вагоне поезда, следующего по направлению из Симферополя в Москву, пишет «Живая Кубань».

Инцидент был зафиксирован на камеры видеонаблюдения. Следом за женщиной с ребенком у нее в руках из купе вышли мужчина и старшая сестра потерпевшей. Последняя сразу подобрала грудничка, как только мать кинула его в сторону туалета.

Известно, что в купе ехала семья из четырех человек. Родители находились в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента семейство сняли с поезда.

В пресс-службе управления транспортной полиции по ЮФО заявили, что сейчас младший ребенок находится под присмотром врачей, а старшая девочка помещена в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, пишет «СочиСтрим».

В отношении матери составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По месту жительства семейством займутся местные органы системы профилактики.