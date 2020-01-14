Мужчину обвинили в мошенничестве за покупку телефона на билет "банка приколов"

В Подмосковье в отношении ранее судимого 42-летнего уроженца Удмуртии возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, пишет портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

На одной из торговых точек в Протвино мужчина расплатился за мобильный телефон стоимостью семь тысяч рублей купюрами, в числе которых была имитация пяти тысяч рублей от «банка приколов». Предприниматель заметил фальшивку только при подсчете выручки, после чего обратился в полицию.

Благодаря камерам наблюдения удалось вычислить подозреваемого. Полицейские задержали его по месту временного проживания в Калужской области.

Телефон вернули продавцу, а подозреваемому назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.