На Дальнем Востоке из-за "минирования" массово эвакуируют школы, театры и музеи

В Хабаровске в связи с сообщениями о минировании эвакуированы более 60 тысяч учащихся школ и вузов, передает издание «Вести.ру».

Также поступали сообщения о бомбах в школах Владивостока, Благовещенска, Биробиджана и Уссурийска.

По данным «Интерфакса», в Хабаровске пришлось эвакуировать все школы города из-за отсутствия указания, в какой именно школе якобы находится бомба.

Кроме того, в пресс-службе правительства Приморья агентству рассказали, что эвакуированы были Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, а также театры и музеи Владивостока и Уссурийска.

«Ни в одном здании не подтверждено нахождение взрывных устройств. Проверки продолжаются», — уточнили в ведомстве.

Дальневосточный федеральный университет в связи с массовыми сообщениями о минировании заявил об усилении мер безопасности.

В конце декабря Sobesednik.ru сообщал о проведении массовых эвакуаций в детских садах, больнице и школах Дальнего Востока.