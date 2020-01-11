В Пермском крае возбудили дело после ДТП с автобусом, перевозившим 35 детей

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после аварии, в которой пострадали дети, ехавшие со спортивных соревнований.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, авария произошла накануне, 10 января, на 471-м километре трассы М7 «Волга».

Девушка 1986 года рождения, которая находилась за рулем машины «Лада Гранта», выполняла обгон и не справилась с управлением, выехав на встречную полосу. Там легковой автомобиль врезался в большегруз с прицепом. После этого машину отбросило на Volvo с полуприцепом, который столкнулся с ГАЗ-330202, Hyundai Solaris и автобусом Mercedes.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний 2007 года рождения.

Сообщается, что в автобус перевозил спортивную команду из 35 детей 10-11 лет. Всего в нем находились 37 человек.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Ведется следствие.