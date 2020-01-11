В Невском районе Петербурга автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

В Санкт-Петербурге серьезные травмы получили мужчина и женщина, сбитые легковым автомобилем на пешеходном переходе.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел около 08:20 на проспекте Большевиков.

Сообщается, что мужчина 1997 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Lada Priora, наехал на двоих пешеходов —мужчину 1992 года рождения и женщину 1960 года рождения. Оба пешехода госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.