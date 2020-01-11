Пятеро попали в больницу из-за отравления угарным газом в жилом доме в Самаре

В Самаре пять человек, в том числе двое маленьких детей, госпитализированы из-за отравления угарным газом.

Как пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Самарской области, сигнал о происшествии поступил в 5:55 по местному времени (4:55 по московскому).

Пострадали пятеро жильцов пятиэтажного дома, среди которых двое детей. Уточняется, что одному ребенку год, а второму несколько месяцев.

Сейчас состояние отравившихся медики оценивают как средней степени тяжести, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Преположительно, причиной инцидента стала неисправность газового оборудования.