В Москве и МО эвакуировали более 30 школ, а в Петербурге — ряд судов

Из-за звонков с ложными сообщениями о минировании из московских и подмосковных школ сегодня эвакуировали около девяти тысяч человек, а в Санкт-Петербурге ряд судов.

«Поступили анонимные сообщения о "минировании" более 30 школ Москвы и Московской области. Всего эвакуировано около 9 тысяч человек. После того, как кинологи проверили учреждения, часть людей вернулась в здания, другие были отпущены по домам», — сообщил собеседник ТАСС.

При этом отмечается, что в Санкт-Петербурге по той же причине сегодня эвакуировали не менее девяти судов.

Волна «телефонного терроризма» началась в различных российских городах в ноябре, но прекратилась на праздники. Сообщения о ложном минировании возобновились уже 8 января, когда сообщалось о бомбах в почти сотне школ Москвы, но так как занятий в этот день не проводилось, эвакуировать здания не стали.