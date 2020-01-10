В ЦАО расследуют гибель в ДТП лежавшего на дороге члена райсовета ветеранов

Водитель на Якиманке насмерть задавил лежавшего на дороге главу комиссии районного совета ветеранов.

Как передает агентство городских новостей «Москва», ДТП, о котором идет речь, произошло вечером в четверг, 9 января. Отмечается, что безработный 51-летний москвич, управляя машиной Opel Ingisnia, на улице Малая Якиманка совершил наезд на лежавшего на проезжей части человека, который скончался на месте.

По предварительным данным, погибшим оказался 76-летний председатель одной из комиссий совета ветеранов района Якиманка.

В настоящее время обстоятельства смерти пожилого мужчины расследуются столичными правоохранителями. Тело погибшего передано в морг.