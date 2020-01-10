Против хирурга, наблюдавшего, как студенты ампутируют ногу, открыли дело

В пресс-службе СУ СК РФ по Мурманской области сообщили о возбуждении следственным отделом по городу Кандалакша уголовного дела против хирурга больницы Ковдорского района, который поручил студентам провести операцию по ампутации ноги, «достоверно зная», что они не имеют на это права.

По информации ведомства, хирург не только не участвовал в операции, ограничившись устными советами, но и не раз оставлял подопечных. Кроме того, отмечается, что он «внес в медицинские документы ложные сведения о самостоятельном проведении хирургической операции».

Операция, проводимая практикантами, обучающимися на четвертом курсе медицинских вузов, «необоснованно» заняла в общей почти семь часов.

Врача обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по части 1 статьи 238 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.