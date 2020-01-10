Российский самолет совершил экстренную посадку в Анталье из-за задымления

Лайнер российской авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс из Москвы, получил повреждения после аварийной посадки в Турции.

Как передает турецкий портал Airporthaber, который отслеживает события в сфере гражданской авиации, ЧП произошло утром в пятницу, 10 января, когда совершавший рейс Москва — Анталья самолет A321-200 авиакомпании NordWind запросил экстренную посадку из-за задымления на борту.

Отмечается, что при приземлении одно шасси самолета от удара деформировало фюзеляж и пробило пол.

По информации «Интерфакса», полученной агентством от знакомого с ситуацией источника, на борту лайнера не было пассажиров и никто из находившихся в самолете не пострадал.