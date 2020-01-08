Знакомые Жванецкого опровергли "интересную историю" СМИ о драке его сына

24-летний сын сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий Жванецкий мог пострадать в драке на улице Минской в Москве, об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-канал Mash, а позднее подтвердила «Комсомольская правда», которой об инциденте рассказал источник в правоохранительных органах.

«Дмитрий Жванецкий от госпитализации отказался. Он отделался несколькими синяками. У него травма губы. А вот его друг был помещен в стационар», — приводит газета слова собеседника.

По данным издания, он с друзьями отмечал Рождество, «как положено», с употреблением алкогольных напитков, в одном из увеселительных заведений Москвы, где они и поссорились с компанией из трех мужчин, после чего вышли из помещения и подрались, как уточняет РЕН ТВ, у ресторана на Минской улице.

Версия Mash состоит в том, что молодой человек заступился за девушку. Также сообщается, что в драке пострадал друг Дмитрия Филипп Гинзбург.

«Раз я не в курсе, значит, там определенно ничего серьезного нет. Это какая-то ерунда», — заявил литературный секретарь его отца Олег Сташкевич.

Опровергла эту информацию и Анна Гинзбург, которая заявила изданию Teleprogramma.pro, что никакой драки не было и Филипп никуда не ходил: «Какая интересная история! Нет, это неправда все. Сейчас Филипп находится в студии, готовит новый сингл. И никуда они не ходили».