В США водитель открыл стрельбу по детям, кинувшим снежок в его машину

В США водитель «тойоты» открыл стрельбу по группе детей, кидавших снежки в проезжающие мимо машины, передает CNN.

Инцидент произошел 4 января в Милуоки, штат Висконсин.

Полиция города сообщила в своем Twitter, что в результате пулевые ранения, не угрожающие жизни, получили двое детей: 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. Оба ребенка были доставлены в больницу.

Сообщается, что водитель начал стрелять в детей после того, как один из снежков попал в его машину. По словам местных жителей, судя по звукам, он произвел не менее четырех выстрелов подряд.

О задержании стрелка не сообщается.