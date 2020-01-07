При пожаре в бытовках в Раменском районе Подмосковья погибли 8 рабочих-мигрантов

В деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья в бытовках произошел пожар при котором погибли восемь человек, предположительно, граждан Вьетнама, один человек пострадал.

«В бытовках жили иностранные рабочие-мигранты, они работали в тепличном комплексе, где выращивали тюльпаны. Предположительно, иностранцы, среди которых, возможно, граждане Вьетнама, не имели разрешительных документов на работу. Сам земельный участок принадлежит гражданину Азербайджана», — приводит ТАСС слова своего источника.

Общая площадь участка составляет 30 тысяч квадратных метров, однако возгорание произошло лишь на 240 квадратных метрах.

Раменская городская прокуратура проведет проверку обстоятельств пожара, а прокуратура Подмосковья проверит легальность работ на участке, который принадлежит к землям сельскохозяйственного назначения.

По неофициальным данным представителей силовых структур, предварительной причиной возгорания пока считается короткое замыкание.