При пожаре в частном доме в Ярославской области погибли три ребенка

В Борисоглебском районе Ярославской области в результате пожара в частном доме погибли трое детей 5, 8 и 11 лет, ещё двое взрослых госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

По словам врачей, состояние пострадавших оценивается как тяжелое. «Состояние обоих тяжелое. У женщины — ожоги дыхательных путей, рук, лица, глаза не открываются. У мужчины также ожоги, больше повреждена спина, рана лучезапястного сустава», — пояснили в хирургическом отделении центральной районной больницы.

Следственный комитет сообщает о начатой проверке. По факту инцидента возбуждено уголовное дела по части 3 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

По мнению следователей, пожар мог произойти из-за неисправной проводки.

Сгоревший одноэтажный дом отапливался с использованием печи, сообщили агентству в ГУ МЧС России по Ярославской области. О возгорании стало известно в 00:39 по московскому времени, в 01:30 огонь удалось потушить.