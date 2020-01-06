Возбуждено дело по факту гибели главы отдела Роскосмоса и его брата под Москвой

В подмосковном поселке Биокомбинат обнаружены мертвыми начальник отдела Роскосмоса Сергей Хайкин и его брат Иван.

Об этом сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что на месте происшествия найдено ружье.

Следственным отделом по городу Щелково ГСУ СКР по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»), говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что тела были найдены накануне, 5 января. «По предварительным данным следствия, между братьями произошел конфликт, в ходе которого младший совершил убийство старшего брата, после чего свел счеты с жизнью», – указывается в сообщении.

Обстоятельства инцидента выясняются. Идет расследование.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)