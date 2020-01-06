В Петербурге разыскиваются четверо грабителей, напавших на таксиста с ножом

Полиция Санкт-Петербурга ищет четверых неизвестных, которые подозреваются в разбойном нападении на водителя такси.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД, преступление было совершено в ночь на 6 января.

По данным правоохранительных органов, четверо неизвестных, сев в такси, напали на 28-летнего водителя. Угрожая ножом и пытаясь задушить, они отобрали у мужчины деньги, после чего высадили его из машины и уехали на ней.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).