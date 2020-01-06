СК устанавливает причины пожара под Тулой, жертвами которого стали три человека

Один мужчина и две женщины погибли в результате пожара в квартире жилого дома в городе Узловая Тульской области.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональные экстренные службы, возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже в доме на улице Суворова. Спасатели эвакуировали семь человек, в том числе троих детей. Троих человек спасти не удалось.

По факту произошедшего ведется доследственная проверка, говорится на сайте СУ СКР по Тульской области. Уточняется, что погибли 44-летний мужчина, а также две женщины 37 и 38 лет. «Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем», – указывается в сообщении СК.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства ЧП, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.