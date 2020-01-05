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Порядка 30 авто в Приморье могли уйти под лед из-за любопытности рыбаков

Общество - Происшествия
12:07, 05 января 2020

Управление МЧС по Приморскому краю сообщило, что порядка 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русский во Владивостоке, передает «РИА Новости».

Инцидент обошелся без жертв. Сейчас сотрудники МЧС помогают автомобилистам вызволять машины из воды. Некоторые из авто провалились под лед по крышу, другие — по капот или по колеса. Глубина этого водного участка не превышает двух метров.

По версии МЧС, инцидент произошел из-за нарушения автовладельцами  запрета на выезд на лед. Но собеседник агентства «Восток.Медиа» заявил, что причиной происшествия могла стать любопытность некоторых рыбаков: они якобы решили проверить толщину льда недалеко от места стоянки транспорта. Очевидец предположил, что из-за общей массы машин вода пошла через лунки, а лед прогнулся и начал разрушаться.

Рубрика: Происшествия

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