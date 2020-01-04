УМВД по Екатеринбургу проверяет заявление об "обнимавшем" девочку "дяде Стасике"

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Свердловской области сообщили, что начата доследственная проверка в отношении сообщения о возможном домогательстве к шестилетней девочке со стороны одного из «ухажеров» её матери, передает «Комсомольская правда».

Об инциденте, произошедшем в поселке Горный Щит недалеко от Екатеринбурга, стало известно после того, как шестилетняя девочка записала на видео обращение, в котором рассказала, как некий «дядя Стасик» принуждал её «пить пиво и курить»: «Он меня обнимал, а мне надоело», — рассказывает девочка.

По словам соседки Анастасии Тимошенко, которая помогла с распространением видео, мать девочки, одна воспитывающая двух дочерей, младшей из которых четыре года, «ведет беспорядочный образ жизни, каждый день приводит домой к детям новых ухажеров». Она рассказала, что жители сообщали в СК и Министерство социальной политики ещё летом 2019 года, но реакции не последовало. «Мы писали и звонили во все инстанции, но никто не обращает внимания», — сетует соседка.

Тимошенко сообщила, что подобный случай не является исключением: «Были и до этого мужчины, трогающие ее [девочку]», — а накануне девочка в слезах выбежала ночью на улицу.

«Сообщение по данному факту поступило сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции №12 УМВД по Екатеринбургу. На месте предполагаемого происшествия работает следственно-оперативная группа, полиция, а также наши коллеги из регионального Следственного комитета», — заявил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, отметив, что следователи устанавливают личность мужчины. При этом в СК уточняют, что проверка будет проведена и в отношении действий органов системы профилактики.